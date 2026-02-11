ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊಸ ಎಸಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ: ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರೀ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ..

ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:07 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:07 IST
ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಎಸಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್‌, ಪಿಸಿಸಿಎಫ್‌( ವನ್ಯಜೀವಿ)
Forest Departmentjobprajavani special

