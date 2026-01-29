ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictweb exclusive
ADVERTISEMENT

Web Exclusive: 60 ಪತ್ನಿಯರ ಕೊಲೆ; ನೋಡಲೇಬೇಕೊಮ್ಮೆ ‘ಸಾಠ್ ಕಬರ್’ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ

ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 2:30 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಸಾಠ್‌ ಕಬರ್‌’ ಸ್ಮಾರಕ

‘ಸಾಠ್‌ ಕಬರ್‌’ ಸ್ಮಾರಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಸಂಜೀವ ಅಕ್ಕಿ

‘ಸಾಠ್‌ ಕಬರ್‌’ ಸ್ಮಾರಕ

‘ಸಾಠ್‌ ಕಬರ್‌’ ಸ್ಮಾರಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಸಂಜೀವ ಅಕ್ಕಿ

‘ಸಾಠ್‌ ಕಬರ್‌’ ಸ್ಮಾರಕ

‘ಸಾಠ್‌ ಕಬರ್‌’ ಸ್ಮಾರಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಸಂಜೀವ ಅಕ್ಕಿ

VijayapuraTourismHistoryMysterious noise

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT