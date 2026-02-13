ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
PV Web Exclusive: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ

ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:51 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:51 IST
ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು

ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು

ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು

ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು

ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ

ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ

