ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಹಾಪುರ: ಆಶ್ರಯ ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ‘ಗಾಂಧಿ ನಗರ’ ನಾಮಕರಣ

ನೂತನ ಶೆಡ್‌ ಉದ್ಘಾಟನೆ, 64 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:14 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:14 IST
Comments
11ಎಸ್ಎಚ್ಪಿ 1(2): ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
Yadgir

