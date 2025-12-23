ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲು

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹೈರಾಣ
ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
yadagiri

