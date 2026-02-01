ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
yadagiri
ಹಿಂದುತ್ವ ಭಾರತದ ಮೂಲಮಂತ್ರ

ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಮನೋಹರ ಮಠದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:30 IST
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು 
