ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictyadagiri
ಸೈದಾಪುರ |ಹುಡೇದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಎಳ್ಳಚ್ಚಿದ ರೊಟ್ಟಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸವಿದ ಭಕ್ತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:28 IST
ಸೈದಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಆನೂರ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡೇದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು.
yadagiri

