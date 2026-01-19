ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಹುಣಸಗಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ: ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಭೀಮಶೇನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ ಘಟಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ‌
ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಶಾಸಕ
