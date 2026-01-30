ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ತಿಂಥಣಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆಗಮನ

ಸುರಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:28 IST
ತಿಂಥಣಿ ಮೌನೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರಲಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಮೌನೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 
ಸಂಜೀವನಾಯಕ ತಿಂಥಣಿ ಸ್ಥಳೀಯ 
yadagiri

