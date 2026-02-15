₹1.93 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 7 ಮಂದಿ; ರೈತರ ಆರೋಪ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಂದ ₹ 1.93 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪದಡಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಏಳು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪ್ರೇಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಸಾದರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಂಡಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ, ಮುರುಳಿ, ವೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೈಚಬಾಳ, ಕೂಡಲಗಿ, ಕರಡಕಲ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ಏಳು ಮಂದಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ರೈತರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹ 1.93 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಲ್ಲಾಳಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ, ಬಂದೇನವಾಜ್, ಮೈಬೂಬ್ ಸಾಬ್, ಪರಶುರಾಮ, ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಹೊಳ್ಳೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಐಕೂರ, ಅಂಬರೇಶ ಸಗರ, ಪ್ರಕಾಶ ತತ್ತಾ, ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಮಾಲಳ್ಳಿ, ತಿರುಪತಿ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಯಂಕೋಬ ಹುಜರತ್ತಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>