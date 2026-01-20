ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಸುರಪುರ | ರಾಜಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವ, ವಿಶೇಷ ಗೌರವ

ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 3:11 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 3:11 IST
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಲವಾರು ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಪೇಕ್ಷೆ
ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ನಂತರ ನಾನು ಈಗ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ
ರಘುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜಗುರು
ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ
ಆಂಜನೇಯಚಾರ್ಯಲು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ
