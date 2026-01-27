ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಕೆಂಭಾವಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 8:14 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 8:14 IST
ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತದಲ್ಲಿ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಿಡಿಒ ಸತೀಶ್ ಆಲಗೂರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು
ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಜಪ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಶರಣಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶರೆಡ್ಡಿ ಯಲ್ಹೇರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
yadagiri

