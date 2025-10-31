ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗುರುಮಠಕಲ್‌| ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನ: ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾರ್ಗ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಗುರುಮಠಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗುವ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು 
-ಸುರೇಶ ಅಂಬಿಗೇರ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬ್ಯಾನರ್‌-ಬಂಟಿಗ್ಸ್‌ಗೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಸಂಪತ 4 ರಿಂದ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
-ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಸಂಜನೋಳ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ
