ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಸ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಅಳಲು

ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಅಳಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:14 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:14 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ರಘು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
yadagiri

