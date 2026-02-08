ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಕೆಂಭಾವಿ | ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಕಾಟ

ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:18 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ
ಕುಮಾರ ಮೋಪಗಾರ, ಕರವೇ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
yadagiricattle

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT