ಸುರಪುರ: ಬಸ್ ತಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಸುರಪುರ:</strong> ಶಾಲಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ತಡೆದು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಇದೆ. 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ, 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಜ್ಜಲದ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲೂ ಸುರಪುರದಿಂದ ಹುಣಸಗಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-15 ಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.<br> ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಎರಡು ತರಗತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹತಾಶರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಸ್ನ್ನು ತಡೆದು ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುರಪುರ ಬಸ್ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿಲ, ನಾಗರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ದವಲಸಾಬ ಪೀರಾಪುರ, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಟೇಲರ್, ನಿಂಗಪ್ಪ ಧೊರಿ, ರೇಣುಕರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಇತರರು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>