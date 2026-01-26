ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ವಡಗೇರಾ | ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು

ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:56 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:56 IST
ಮಲ್ಲೇಶಿ
ಮಲ್ಲೇಶಿ
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ15 -20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ
ಮಲ್ಲೇಶಿ ಕುರಿಗಾಹಿ
ಕುರಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುವದರಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಪರಸ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಅಮೋನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಂ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಇದು ಮುಂಬರುವ ಮಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಗಣಪತಿ ಕೃಷಿ ಅದಿಕಾರಿ ವಡಗೇರಾ
