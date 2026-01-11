ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ| ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣ: ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದರು
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಲ್ಯಯ್ಯನ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಗಲಾಟೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪದಕೊಡದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ  
ಖಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಮೈಲಾಪುರದ ಮುಖಂಡ 
Quote - ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತವೂ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂಬೂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು  
ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಹಳಿಗೇರಾ ಮುಖಂಡ
Quote - ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡದಂತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮುಖಂಡ
