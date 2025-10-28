ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,463 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು:ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ 587 ಮಂದಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:00 IST
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸವಾರರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
