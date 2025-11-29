ಯಾದಗಿರಿ| ಕರ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ: ಒಂದೇ ದಿನ ₹ 2.68 ಕೋಟಿ ‘ಕರ’ ಜಮೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟು, ಸೇವೆಗಳು, ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಕರ ವಸೂಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆಸಿದ ‘ಒಂದು ದಿನದ ಕರ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ’ದಿಂದ ₹ 2.68 ಕೋಟಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಕರವಸೂಲಾತಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ, ₹ 1.46 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹುದ್ದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ₹ 2 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನ.27ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಬರೋಬರಿ ₹ 2.68 ಕೋಟಿ ಕರವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ– ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೇರಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೊಲಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 122 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಲಾ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ– ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳೆಹಾನಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಬಾರದೆ ಇರುವುದು, ನಗರಗಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ₹ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ ಕಟ್ಟದೆ ₹ 5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 10 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರ ಮನೆ– ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕರ ಪಾವತಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. </p>.<p>ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಜಿ.ಪಂ. ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕರ ವಸೂಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಅದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮನೆ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವೆಚ್ಚ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ₹ 2.68 ಕೋಟಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p><strong>‘ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ’ </strong></p><p>‘ಕರ ವಸೂಲಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಈ ಹಿಂದೆ 28ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಈಗ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನವೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಬಿ.ದೇವರಮನಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಬಂದಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p><strong>₹8.68 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ</strong> </p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹ 17.32 ಕೋಟಿ ಚಾಲ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನ.27ರ ವರೆಗೆ ₹ 8.68 ಕೋಟಿ (ಶೇ 50.10ರಷ್ಟು) ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ₹ 12.61 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಕಿ ₹ 8.64 ಲಕ್ಷ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿಯ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ₹ 5.70 ಲಕ್ಷ ಸೈದಾಪುರ ₹ 4.61 ಲಕ್ಷ ಸುರಪುರದ ಯಕ್ತಾಪುರ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ನಗನೂರು ₹ 2.70 ಲಕ್ಷ ಹುಣಸಗಿಯ ಬರದೇವನಾಳ ₹ 3.60 ಲಕ್ಷ ಕಾಮನಟಗಿ ₹ 3.59 ಲಕ್ಷ ಗುರುಮಠಕಲ್ನ ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ₹ 3.15 ಲಕ್ಷ ಕಾಕಲವಾರ ₹ 2.60 ಲಕ್ಷ ವಡಗೇರಾದ ತುಮಕೂರು ₹ 3.62 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಳ್ಳಿ ₹ 2.90 ಲಕ್ಷ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>