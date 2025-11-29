ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ| ಕರ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ: ಒಂದೇ ದಿನ ₹ 2.68 ಕೋಟಿ ‘ಕರ’ ಜಮೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagiriTax

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT