ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಯೋಗಿ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವೆ: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:53 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:53 IST
ಈಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣುವರೇ?. ಸ್ವಪಕ್ಷಿಯರಿಂದಾಗಿ ಡಾ.ಜಾದವ್‌ ಸೋತರು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವರು.
– ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ
YadgirBasanagouda patil yatnal

