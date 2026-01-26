<p><strong>ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</strong></p><p><strong>ವೆಬ್ಟೂನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್:</strong> ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೆಬ್ಟೂನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಯ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಮತ್ತು ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 20 ಕೊನೇ ದಿನ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 10,000– ₹ 12,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/y9uymz6s.</p><p><strong>ಇ– ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್:</strong> ಕಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇ– ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 10,000– ₹ 15,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://tinyurl.com/bdeywyhr.</p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್...</strong></p><p><strong>ಫುಲ್– ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್:</strong> ಜೆನ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫುಲ್– ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. MERN, MongoDB, Node.js, React ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ₹ 15,000– ₹ 20,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/00oCU</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>