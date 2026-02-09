ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
'ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್‌' ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ | ಪಿಯುಸಿ ಮುಂದೇನು?: ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು..

ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬದಲಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಈಗ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸರಣಿ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ ನಿಮಗಾಗಿ
‘ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು?’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಹೆರಾಲ್ಡ್‌’ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ‘ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್‌’ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಇಟಿ, ಕಾಮೆಡ್‌–ಕೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಗೆಬಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಶೇಷ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಸಂವಾದ... ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗಾಗಿ. ಮೇಳದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಣಜವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
EducationpucPrajavani Deccan Herald Eduverse

