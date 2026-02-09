<h2>ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</h2><p><strong>ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್:</strong> ಲೋಕಲ್ವೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ (LocalVibez LLP) ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಎಸ್, ಎಚ್ಟಿಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನೇಟಿವ್ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 6 ಕೊನೇ ದಿನ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 8,000– ₹ 10,000. <strong>ಸಂಪರ್ಕ:</strong> https://shorturl.at/g4QRJ.</p><p><strong>ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್:</strong> ಎಐ ಕ್ರೋನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹವರು ಮಾರ್ಚ್ 6ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್–₹ 8,000– ₹ 23,000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ:</strong> https://shorturl.at/T68vX. </p><h2>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</h2><p><strong>ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷುಯಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್:</strong> ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಪಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷುಯಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಡೋಬ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೊಶಾಪ್, ಡಿಸೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರುವವರು ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 20,000– ₹ 25,000 <strong>ಸಂಪರ್ಕ:</strong> https://shorturl.at/8KwDg.</p><p><strong>ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ (ಇನ್ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್):</strong> ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇನ್ಕಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ (ಎಸ್ಇಒ) ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 6ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 25,000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ:</strong> https://shorturl.at/Y9aKT.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>