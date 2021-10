ಬೆಂಗಳೂರು: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾರುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರ್ಯನ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ‘ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ’ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಾ ಎಂದು ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರ್ಯನ್, ಜೀವನವು ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಸವಾರಿ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇವರು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ'

‘ಕೋಪ, ಗೊಂದಲ ಇವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಸುಡಲು ಬೇಕಾದವು. ಆದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರು, ದಯೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸು. ತಪ್ಪುಗಳು, ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಗೆಲುವುಗಳು, ಯಶಸ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ'

‘ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇ ಇರು. ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಆದರೆ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಭೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯ. ಶಾಂತವಾಗಿರು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಮಹಾ ಬೆಳಕು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆರ್ಯನ್' ಎಂದು ಆರ್ಯನ್ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'We stand with #AryanKhan' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೇ ‘ಡಿಪಿ’ಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 'We stand with #AryanKhan' ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

