'ನಾನಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದ, ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ' ಎಂದ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಥಾ ಹಂದರವುಳ್ಳ ತೆಲುಗಿನ ‘ಜೆರ್ಸಿ’ ಸಿನಿಮಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ‘ಜೆರ್ಸಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ‘ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ನಾನಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶೃದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

I think @NameisNani did an amazing job in jersey. He made me cry. So I would say he inspired me to do this film. https://t.co/OrAwHkROpd

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) September 27, 2021