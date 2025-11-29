ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

PHOTO: ಪುಟಾಣಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ, ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ

ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ, ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ, ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ

ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ, ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

KannadaactressSandallwoodBhavana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT