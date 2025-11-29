PHOTO: ಪುಟಾಣಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ

<p>ಚಂದನವನ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಟ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪುಟಾಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಟ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ನಟ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ‘ರುಕ್ಮಿಣಿ’ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ (In vitro fertilization) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ನಟಿ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>