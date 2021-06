ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ: ಪತ್ನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಕಿಡಿ

ಚೆನ್ನೈ: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಜೂನ್ 2) ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ತಮ್ಮ 65 ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಿಡಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಣಿರತ್ನಂ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ‘ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. @Dir_ ManiRatnam ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ‘ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

There is a person claiming to be @ Dir_ ManiRatnam has tweeted that director ManiRatnam is starting his Twitter account today. It is false. He’s an impersonator. Pls be aware and spread the word around. Thank you.

— Suhasini Maniratnam (@hasinimani) June 2, 2021