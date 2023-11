Tiger 3: ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಟೈಗರ್​ 3 ಬಿಡುಗಡೆ– ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ

Adrenaline-pumping action awaits you 💥



Advance bookings are now open for #Tiger3, grab your tickets now: https://t.co/HrcQqUG0oH

In cinemas this Diwali, 12th Nov.@yrf @BeingSalmanKhan @Tiger3TheFilm_ #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/afEcqNZ6YP