ಮೇರು ನಟರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್

‘ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂವರು ಮೇರು ನಟರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಜಯಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ’ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ್‌, ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಮಗ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ‌ತಮಿಳಿನ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೊತೆ ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಇರುವ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ, ‘ಈ ಇವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂಥ ಗೌರವ’ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚನ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

T 3419 - - Historic moment for Jaya and me .. 3 superstar sons of 3 Iconic Legends of Indian Film Industry , work together with us .. what honour ..

Nagarjun - son Akkineni Nageshwara Rao, Telugu

Shivraj Kumar - son Dr Raaj Kumar, Kannada

Prabhu - son Shivaji Ganesan, Tamil pic.twitter.com/Plvtd372ZH — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 24, 2020

ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you @SrBachchan sir you are the legend of indian cinema and the most energetic star 🌟 always happy to meet you and work together @iamnagarjuna #Prabhu @KalyanJewellers https://t.co/UA08jiA15o — DrShivaRajkumar (@NimmaShivanna) January 24, 2020

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್‌, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌, ನಾಗಾರ್ಜುನ್‌, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜ್ಯುವೆಲ‌ರ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಚ್ಚನ್‌ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು 134 ಮಂದಿ ಮರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕರು ಅಮಿತಾಭ್‌ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.