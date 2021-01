ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 24.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

78 ವರ್ಷದ ಈ ನಟ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಬ್ಲರ್ ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಲಾಗ್‌ವೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಿ.

ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನದ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತಾಬ್. ಆ ಫೋಟೊದೊಂದಿಗೆ ‘ಪೂಜ್ಯ ಮಾ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಬುಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಇಂದಿಗೆ 45ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

T 3777 - The caption informs of 45 million on Twitter .. thank you Jasmine, but the picture says a lot more ..

Its the moment I came home surviving death after the 'Coolie' accident ..

Its the first time ever I saw my Father breaking down !

A concerned little Abhishek looks on ! pic.twitter.com/vFC98UQCDE

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 9, 2021