ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಬರ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ನಟಿ ಕಂಗನಾ

ಮುಂಬೈ: ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಸಿ (ಬ್ರುಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನೆ ನಡುವಿನ ಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೃಹನ್ಮುಂಬಯಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಎಂಸಿ) ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು, ಕಂಗನಾ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಎಂಸಿ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಕಂಗನಾ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಮುಂಬೈ ಪಿಒಕೆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020