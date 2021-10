47ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) 47ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ 1974ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ‘ಪತ್ತರ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾಪರ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರವೀನಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್​, ‘ಮೊಹ್ರಾ’, ‘ದಿಲ್ವಾಲೆ’, ‘ಲಾಡ್ಲಾ’, ‘ಅಂದಾಜ್​ ಅಪ್ನ ಅಪ್ನ’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಟ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್‌ –2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್​, ‘ರಮಿಕಾ ಸೇನ್’ ಪಾತ್ರ‌ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ... ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ: ಸುಕರ್ನೊ ಪುತ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಂನಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ

Birthday greetings to our vibrant 'Ramika Sen', who has aced every look with panache.

A true diva, style icon, impeccable dancer and a head-turner, hope you have a ‘Mast’ birthday @TandonRaveena.#HBDRaveenaTandon #KGFChapter2#KGF2onApr14 pic.twitter.com/BcImL3YdX5

— Hombale Films (@hombalefilms) October 26, 2021