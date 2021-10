ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ 2 ಟೀಸರ್: 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೈಫ್‌- ರಾಣಿ ಜೋಡಿಯ ಮೋಡಿ

ಸೈಫ್‌ ಅಲಿಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಭಿನಯದ ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ 2 ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು 'ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ' ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ಇದು ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ. ಈಗ ಟೀಸರ್‌ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 25ಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಂಟಿ ಔರ್‌ ಬಬ್ಲಿ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

'ಬಂಟಿ ಔರ್‌ ಬಬ್ಲಿ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸೈಫ್‌ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರು 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಥೋಡಾ ಪ್ಯಾರ್‌ ಥೋಡಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಬಂಟಿ ಔರ್‌ ಬಬ್ಲಿ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವರುಣ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

