ನನಗೆ ಗಾಂಜಾ ಬೇಡ; ಮಾಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಸುಶಾಂತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಜಪೂತ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಜಾಲದ ನಂಟಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್‌ಸಿಬಿ)ಯು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯ ಕೊರಳಿಗೂ ಈ ಜಾಲದ ನಂಟು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ‘ಡಿ’ ಮತ್ತು ‘ಕೆ’ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ. ‘ಡಿ’ ಎಂದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ‘ಕೆ’ ಎಂದರೆ ಕರೀಷ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

‘ನನಗೆ ಗಾಂಜಾ ಬೇಡ; ಮಾಲ್‌ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಅವರು, ಕರೀಷ್ಮಾಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕರೀಷ್ಮಾಗೆ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ನೋಟಿಸ್‌ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಕರೀಷ್ಮಾ ನಡುವಿನ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯ ಇಂತಿದೆ.

D: K...Maal you have?

K: I have but at home. I am at Bandra...

K: I can ask Amit if you want

D: Yes!! Please

K: Amit has. He's carrying it

D: Hash na?

D: Not weed

K: What time are you coming to Koko

D: 11.30/12ish

D: Till what time is Shal there?

K: I think she said 11:30 because she needs to at the other place at 12

ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವ ‘ಕೊಕೊ’ ಎಂಬುದು ಮುಂಬೈನ ಕಮಲಾ ಮಿಲ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಎಸ್‌ಸಿಬಿ ಸುಶಾಂತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಜಪೂತ್‌ ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಶೋಯಿಕ್‌ ಕೂಡ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ, ನಟಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಟ, ನಟಿಯರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

