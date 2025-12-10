Film Leak | ‘ಡೆವಿಲ್‌’ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಪೈರಸಿ‌ ಬಿಸಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಡಿ.11ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪೈರಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಈವರೆಗೂ 10,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೈರಸಿ ಲಿಂಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಈ ಪೈಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಿಂಕ್ಗಳಿದ್ದವು. ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>