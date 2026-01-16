ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜತೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ್ರಾ ಧನುಷ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ವದಂತಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 10:28 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 10:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಧನುಷ್

ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಧನುಷ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

MarriageactressDhanush

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT