ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
2026ರ ಜ.23ಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ನಟನೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲಾರ್ಡ್' ಬಿಡುಗಡೆ

Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಮೈಜುಂ ಎಂದಿತ್ತು. ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿರುವ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌, ನಟಿ
