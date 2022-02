‘ಏಕ್‌ ಲವ್‌ ಯಾ’ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪ್ರೇಮ್‌ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

‘ಜೋಗಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಏಕ್‌ ಲವ್‌ ಯಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಫೆ.24ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೇಮ್‌, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ‘ಏಕ್‌ ಲವ್‌ ಯಾ’ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದುತ್ತಾ, ಡೈಲಾಗ್‌ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಾ ಹಾಗೂ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ದೃಶ್ಯವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಸೋದರ ರಾಣಾ, ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಳೆದ ಜ.21ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇರಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು.

Thanks for making all the 5songs blockbuster hit, now presenting you the trailer https://t.co/P5rjrwZXWm and 6th song will be releasing on 14th Feb at Davanagere “Ashoka theatre” as a Valentine’s gift 💝

Movie releasing on #24thfeb, keep loving ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/8do2lVwKcR

— PREM❣️S (@directorprems) February 11, 2022