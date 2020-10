HBD ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌: ‘ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಟ’ ಸೇರಿದ ಮಹಾನಟಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ರವರ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು (ಅ.17). ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನದಂದು ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಬಹು ನೀರಿಕ್ಷೆಯ ‘ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಟ’ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಹ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you so much Mahesh Babu sir🙏

Delighted to be working with you for the first time and really looking forward to this!☺️ #SarkaruVaariPaata@urstrulyMahesh @ParasuramPetla @MythriOfficial @14ReelsPlus @GMBents @MusicThaman https://t.co/KqrpnljbgU

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) October 17, 2020