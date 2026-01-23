ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ‘ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್‌’ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 21:30 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 21:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BollywoodOscar awardoscar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT