69ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಯಾರು ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್?

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 'ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್' ತಮ್ಮ 69ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು 'ರಂಭಾ ಹೋ' ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಸಟ್ಟೆ ಪೆ ಸತ್ತಾ', 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್' ಮತ್ತು 'ಅಂಜಾಮ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು. </p>.<p>1981ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಅರ್ಮಾನ್'ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡು 'ರಂಭಾ ಹೋ'ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಕಲ್ಪನಾ ನೀವು ಅದ್ಭುತ', 'ಎಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>