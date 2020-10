‘ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟವರು’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದೀಪಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಕಂಗನಾ

ಮುಂಬೈ: ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವವರು' ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನಟಿಸಿರುವ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್‌ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ನಂತರ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು.

'ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತೊಡಕುಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ. ಇಂದು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರನೌತ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The film that we made for Mental Health awareness was dragged to the court by those who run depression ki dukan, after media ban, name of the film was changed just before the release causing marketing complications but it’s a good film, do watch it today #WorldMentalHealthDay https://t.co/uaB1FKNIoH

