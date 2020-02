ಜಯಲಲಿತಾ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಕಂಗನಾರ ‘ತಲೈವಿ’ ಫೋಟೊ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿವಂಗತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು (ಫೆ.24). ಜಯಲಲಿತಾ ಬದುಕು ಆಧರಿಸಿದ ಬಯೊಪಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ‘ತಲೈವಿ’ಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಗನಾ ರನೋಟ್‌ರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕಪ್ಪು–ಕೆಂಪು ಅಂಚಿನ ಬಿಳಿಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುವ ಕಂಗನಾ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬನ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಗಲ ಗುಂಡು ಬಿಂದಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಡ್ಡಗೆರೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಳತುಟಿಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿಸಿ ಥೇಟ್‌ ಜಯಲಲಿತಾರಂತೆಯೇ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ತುಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kangana in and as #Thalaivi ... without any prosthetics or any special effets Kangana looks like Jaya Amma, shocking, determination can make anything happen #Thalaivi pic.twitter.com/Dtm8wu5fwH