ನಟ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಚಿತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್‌. ಸಿನಿಮಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯ ₹ 121.4 ಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೆಲುಗಿನ ಆಂಧ್ರ ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

#KGFChapter2 : With ₹121.4 Cr NETT in PVR Cinemas, it has set an “All Time” Record as the Biggest Earner in Multiplex History.

Recent, 2022.#RRRMovie ₹93.7 Cr#BhoolBhulaiyaa2 ₹47.4 Cr#DoctorStrange2 ₹45.8 Cr#Vikram ₹26.6 Cr

Note : PVR Cinemas NETT from 173 Multiplexes. pic.twitter.com/WMHQ0dGrbG

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) July 26, 2022