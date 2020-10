‘ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್‌-2’ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ 28ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ‘ರೀನಾ’ ಪಾತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುಭಕೋರಿದೆ.

ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ‘ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉಡುಗೊರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನೀಲ್‌, ವಿಜಯ್‌ ಕಿರಗಂದೂರು, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಇಡೀ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Can Love and Brutality Coexist...?? ♥️⚔

Now, here is a gift that I will cherish forever!! 💥

To Prashanth Neel , Vijay Kiragandur sir , @hombalefilms and my entire KGF team - Gratitude! Love! Humbled!

A million Thanks!! ♥️♥️#KGFChapter2 ♥️ pic.twitter.com/7MBQGoZyNj

— Srinidhi Shetty (@SrinidhiShetty7) October 21, 2020