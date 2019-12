ಮೃತ ಅಭಿಮಾನಿ ಫೋಟೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಡಿಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿರುವ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮೃತ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಡಿಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂದೀಶ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Unable to stil accept tat my dear dear brother #Nandish is Nomore. Been with us for years.

U wil be missed my brother. Truly an irreplaceable loss.

My condolences to his family and all my friends to whom he meant everything.#RIPNandish. pic.twitter.com/WeEFrLTPdk

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) December 19, 2019