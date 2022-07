ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೇಬಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಲುಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಫೀ ವಿತ್ ಕರಣ್‌ ಸೀಸನ್ 7 ನ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಜಾಹ್ನವಿ ಜೊತೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಾರಾ ಅಲಿಖಾನ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಲಾರರು ಎಂಬಂತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಎಂಬ ಗುಲ್ಲು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರಣ್ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಜಾಹ್ನವಿ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿರದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಎಸೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕಾದ ಜಾಹ್ನವಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಹಾಗೇ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.

‘ಜಾಹ್ನವಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಂದಾದರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?’ ಎಂದು ಕರಣ್ ಜಾಹ್ನವಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಹ್ನವಿ, ‘ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕರಣ್ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದರು.

