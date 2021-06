ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ!

ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಿದ್ದೂಬಿದ್ದು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

43 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆದಕುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಂದ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ದತ್ತಾರ ಈ ಉತ್ತರ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಯ್ ಜಾಯ್ ಫೋಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವರುಣ್ ಧವನ್

'ಹೌದು!!! ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೋಸ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ!!' ಎಂದು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾರಾ ದತ್ತಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೊ ಅಪ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಯವಾಗಿ ತಿವಿದಂತೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

Yes!!! Just because I didn’t post a picture doesn’t mean it didn’t happen!! 😂😂❤️ https://t.co/AQqOY7npbH

— Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) June 18, 2021