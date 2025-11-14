ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ: ಲವ್‌ ಒಟಿಪಿ ನಾಯಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್‌ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಲವ್‌ ಒಟಿಪಿ ಚಿತ್ರ ಇಂದು (ನ.14) ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
